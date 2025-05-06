Президент RFEF высказался о судейском скандале перед финалом Кубка Испании.

На пресс-конференции перед финалом Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

«Реал» был недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось, что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустил ужин с представителями RFEF и каталонцев.