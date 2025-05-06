Александр Горшков: с «Зенитом» в этом сезоне что-то не то

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался об игре и результатах сине-бело-голубых в этом сезоне. После 27 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на четыре очка.

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