Агент: в «Спартаке» Угальде и Гарсия друг другу мешают

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с нападающими в «Спартаке». Лучший бомбардир команды и текущего сезона РПЛ Манфред Угальде перестал забивать весной. При этом дорогостоящий новичок красно-белых Ливай Гарсия также не может проявить себя и оправдать внушительную трансферную стоимость. Гурцкая считает, что эти нападающие мешают друг другу.

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