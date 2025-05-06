В РФС рассказали об условиях возвращения российских клубов в еврокубки

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали об условиях возвращения российских клубов в еврокубки. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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«Наше место в таблице коэффициентов УЕФА было отобрано так же незаконно, как и все решения об отстранении сборной и клубов от соревнований. Можно порассуждать и о тех деньгах, которые могли бы получать наши клубы, если бы они участвовали. Но про деньги разговор вряд ли будет возможен, а вот то, что касается места, это абсолютно объективная переговорная позиция»,— заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее стали известны детали отстранения российских футболистов от международных соревнований. По данным The Independent, по меньшей мере 12 европейских команд отказались играть с Россией. В этом случае Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) могли дисквалифицировать эти 12 ассоциаций, однако приняли решение отстранить одну Россию.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций. Команды проводят только товарищеские матчи.