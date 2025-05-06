Марио Фернандес рассчитывает возобновить карьеру после года простоя

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес рассчитывает возобновить карьеру. Футболист не играл больше года. Последний официальный матч защитник провёл 13 марта 2024 года (на Кубок с «Динамо»).

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«Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля божья. Даже не думаю завершать карьеру. Я в порядке, усердно тренируюсь и чувствую в себе силы ещё поиграть», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Фернандес отыграл за ЦСКА 10 лет, а сезон-2023/2024 Марио провёл в санкт-петербургском «Зените». За сборную России защитник выступал с 2017 по 2021 год.