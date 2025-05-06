«Факел» стал лидером РПЛ по заполняемости стадиона в 27-м туре

Воронежский «Факел» занял первое место по заполняемости трибун домашнего стадиона по итогам 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Как сообщает пресс-служба клуба, домашнюю игру со «Спартаком» в воскресенье, 4 мая, посетили 9745 человек, что позволило заполнить трибуны домашнего стадиона на 96,95%.

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Второе место, как сообщается, занял «Краснодар» с 96,75% (34037 зрителей) в игре с «Рубином» (3:1). Тройку лидеров замкнул «Зенит», на домашний матч которого с «Пари НН» (2:1) трибуны заполнились на 46,85% (29581 зритель).