«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стал лидером чемпионата Китая

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, вышел в лидеры национального чемпионата, обыграв во встрече 11-го тура «Мэйчжоу Хакка».

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе «Шанхай Шэньхуа» забитыми мячами отметились Чэнъюй Лю на 60-й, Сауло Минейро на 66-й и Ян Хаоюй на 95-й минутах. Единственный гол «Мэйчжоу Хакка» на счету Юэ Тзе Нэма на 85-й минуте.и Андре Луис на 49-й минутах.

После этой победы у «Шанхай Шэньхуа» стало 26 очков в турнирной таблице после 11 игр. Они вышли в лидеры чемпионата страны — на второй строчке идет «Чэнду» также с 26 баллами. У действующего чемпиона «Шанхай Порт» четвертое место и 20 очков.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.