«Динамо» обратилось в ЭСК РФС после удаления Карраскаля в матче с «Крыльями»

Московское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС после удаления полузащитника Хорхе Карраскаля в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Динамо» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 48-й минуте матча. Арбитр Буланов показал красную карточку игроку «Динамо» Карраскалю за удар в лицо», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Динамо» — пятое, «Крылья Советов» — 10-е. Действующим чемпионом России является «Зенит».