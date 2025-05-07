Лихачев: в мире пляжного футбола сожалеют об отсутствии России

Михаил Лихачев: «Вся пляжная футбольная общественность в один голос говорит, что очень не хватает сборной России»
Михаил Лихачев заявил, что в мире пляжного футбола сожалеют об отсутствии России.
На Сейшельских островах проходит Кубок мира-2025. Сборная Парагвая, с которой Лихачев работает как ассистент главного тренера, заняла третье место в группе B и не вышла в плей-офф.
Россия не была допущена до соревнований.
«Пока рано говорить, чем запомнился чемпионат мира, потому что турнир в самом разгаре. Все ждут 8 мая – день четвертьфиналов, когда будут крутые матчи. В целом на турнире царит атмосфера праздника, большое количество болельщиков, переполненная фан-зона, прекрасные условия для зрителей, сам футбол хорошего уровня в большинстве. Вся пляжная футбольная общественность в один голос говорит, что очень не хватает сборной России. Говорят одной фразой: «Пляжный футбол и чемпионат мира нуждаются в сборной России». Потому что такую команду никому не хотелось бы терять, несмотря на то что мы, конечно, являемся конкурентами. Но как мощную боевую единицу, как одного из фаворитов чемпионатов мира для мировой общественности терять не хотелось бы. Все верят в наше скорейшее возвращение», – сказал Лихачев, который также является старшим тренером сборной России.