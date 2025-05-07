Лихачев: в мире пляжного футбола сожалеют об отсутствии России

Михаил Лихачев заявил, что в мире пляжного футбола сожалеют об отсутствии России.

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На Сейшельских островах проходит Кубок мира-2025. Сборная Парагвая, с которой Лихачев работает как ассистент главного тренера, заняла третье место в группе B и не вышла в плей-офф.

Россия не была допущена до соревнований.