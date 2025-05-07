Стало известно, кого признали лучшим игроком РПЛ по итогам апреля

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам апреля. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале. В четырёх апрельских матчах чемпионата России Гладышев забил четыре гола.

«Топовый апрельский перформанс Гладышева не оставил наших экспертов равнодушными — Ярослав победил в обоих голосованиях. В голосовании болельщиков развернулось настоящее братское дерби, в котором на несколько десятых процента впереди оказался Виллиан Роша», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

В нынешнем сезоне Гладышев провёл за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков.