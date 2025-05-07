Видео безумного празднования победного мяча игроками «Интера» в полуфинале ЛЧ

Футболисты «Интера», включая главного героя, полузащитника Давиде Фраттези, эмоционально отпраздновали победный мяч в ворота «Барселоны» (4:3 ОТ, 7:6), забитый в дополнительное время ответного полуфинала Лиги чемпионов. Сам Фраттези вместе с уже заменённым форвардом Лаутаро Мартинесом залез на оградительное сооружение, отпраздновав гол с фанатами.

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Победный мяч был забит на девятой минуте дополнительного времени. К слову, итальянцы и вовсе сравняли счёт на 90+3-й минуте основного времени матча.

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз за три последних розыгрыша. В 2023 году команда проиграла в решающем матче «Манчестер Сити» (0:1).