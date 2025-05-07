«Рубин» иронично отреагировал на вылет «Барселоны»

Казанский «Рубин» на фоне вылета «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера» (7:6 по сумме двух матчей) вспомнил своё противостояние с итальянской командой на групповом этапе Лиги Европы сезона-2012/2013. Тогда казанцы не проиграли «Интеру» оба матча (2:2, 3:0).

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«Небольшое пособие для «Барселоны» по мотивам матча», — подписали видео в «Рубине».

В том розыгрыше Лиги Европы «Рубин» занял первое место в своей группе, набрав 14 очков за шесть встреч, «Интер» (11) стал вторым. В 1/16 финала казанцы прошли испанский «Атлетико» (2:1 по сумме двух матчей), в 1/8 финала — «Леванте» (2:0). В четвертьфинале «Рубин» вылетел от «Челси» (5:4), который и выиграл трофей.

«Интер» в первом раунде прошёл румынский «Клуж» (8:0), а затем из-за правила гостевого гола вылетел от «Тоттенхэма» (4:4).