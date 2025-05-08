Тренер английского топ-клуба назвал текущий сезон худшим за 40 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назвал текущий сезон худшим за последние 40 лет. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

«Считаю, что этот сезон был самым худшим за 40 лет. Мы можем стать худшей командой «МЮ» в истории английской Премьер-лиги, выиграв Лигу Европы, но это ничего не изменит. Этот сезон был очень разочаровывающим. Ничто этого не изменит», — заявил Аморим.

«Манчестер Юнайтед» не может победить в Английской премьер-лиге (АПЛ) с марта, на счету команды четыре поражения и два ничейных результата. При этом на игру 35-го тура Аморим выставил самый молодой состав в истории АПЛ.

После этого поединка «красные дьяволы» идут на 15-й позиции в турнирной таблице национального первенства, набрав 39 баллов — это один из самых низких показателей в истории клуба в АПЛ.

В ответном полуфинальном поединке «МЮ» сыграет против испанского «Атлетика» 8 мая. В первой встрече коллектив Аморима победил со счетом 3:0.

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