В «Динамо» объяснили увольнение Лички из клуба

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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил увольнение из клуба тренера Марцела Лички тем, что команду надо было встряхнуть, передают «Известия».

В «Динамо» объяснили увольнение Лички из клуба
© РИА Новости
«Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, — место в тройке призёров чемпионата», — сказал Гафин.

1 мая «стало известно, что Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

5 мая «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1.

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