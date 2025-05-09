Мухин досрочно возвращается в "Пари НН" после аренды и инцидента с избиением

Полузащитник Антон Мухин досрочно завершает аренду во «Динамо» Владивосток и возвращается в нижегородский клуб.

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«Пари Нижний Новгород» объявил о возвращении в команду 20-летнего полузащитника Антона Мухина, который выступал в аренде за владивостокское «Динамо». Изначально соглашение между клубами было рассчитано до конца 2025 года, но теперь досрочно расторгнуто.

Мухин провел за приморскую команду шесть матчей, проведя в общей сложности 540 минут на поле. Контракт с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 250 тысяч евро по версии Transfermarkt.

Напомним, что 9 апреля стало известно об инциденте с участием управляющего «Динамо» Эдуарда Сандлера, который, по сообщениям, несколько раз ударил игрока по голове. У Мухина была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, после чего он подал заявление в полицию.