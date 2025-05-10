РПЛ отреагировала на возвращение «Балтики»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на возвращение калининградской «Балтики» из Первой лиги.

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«С возвращением, калининградцы! «Балтике» так понравилось в РПЛ, что она как можно скорее оформила путёвку обратно. Мы тоже рады будем вас увидеть в новом сезоне», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале лиги.

После ничьей в матче 32-го тура Первой лиги с новороссийским «Черноморцем» (0:0) подопечные Андрея Талалаева обеспечили себе место в двойке сильнейших команд чемпионата.

После 32 сыгранных матчей «Черноморец» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 58 очков. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 67 очков. На третьем месте находится московское «Торпедо» с 58 очками после 31 игры.