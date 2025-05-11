«Динамо» обыграло «Спартак» в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло столичный «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла.

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Встреча начнется 18 мая в 13:30 по московскому времени. «Динамо» 18 мая сыграет с «Акроном». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.