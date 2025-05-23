"Реал" объявил об уходе Анчелотти

Мадридский "Реал" официально объявил, что после окончания сезона клуб покинет главный тренер Карло Анчелотти.

65-летний итальянский специалист в субботу проведет свой последний матч на посту главного тренера мадридцев. На арене состоится чествование Анчелотти после окончания матча против "Реал Сосьедад".

"Реал" благодарит за работу тренера, под руководством которого было завоевано наибольшее число трофеев: три титула победителя Лиги чемпионов, два - чемпиона Испании, Кубка и Суперкубка страны.

"Карло Анчелотти навсегда останется частью большой семьи "Реала". Мы горды тем, что нам посчастливилось работать с таким тренером", - заявил президент клуба Флорентино Перес.

Анчелотти возглавит сборную Бразилии, а новым наставником "Реала" должен стать Хаби Алонсо.