РФС окончательно исключил "Химки" из Премьер-лиги

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу подмосковных "Химок" и оставил в силе решение об отказе клубу в выдаче лицензии для участия в Премьер-лиге в следующем сезоне, информирует официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что "Химки" не получили лицензию для выступления в Премьер-лиге. По итогам завершившегося на прошлой неделе чемпионата страны "красно-черные" заняли 12-е место, на два очка оторвавшись от зоны переходных матчей.

В конце апреля футболисты "Химок" бойкотировали несколько тренировок из-за задержек по зарплате. Глава РПЛ Александр Алаев позднее заявил, что ситуация в клубе ставит под угрозу репутацию Премьер-лиги. Алаев встретился с игроками, после чего сообщил, что РПЛ взяла на себя управление "Химками". Также члены правления РПЛ договорились об авансировании клуба в счет будущих выплат от спонсорских контрактов лиги.