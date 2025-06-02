Джикия может перейти в «Локомотив»

По информации телеграм-канала «Это футбол, брат!», центральный защитник «Химок» Георгий Джикия с большой долей вероятности проведет следующий сезон в составе московского «Локомотива».

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Как утверждается, более подробные детали этого потенциального трансфера будут обнародованы сегодня, 2 июня, после 19:00 в эфире нового выпуска программы «Итоги».

Джикия является воспитанником системы «Локомотива», однако ранее ему не доводилось выступать за основную команду «железнодорожников». В минувшем сезоне 31-летний футболист принял участие в 19 матчах, защищая цвета «Химок».

В итоговой турнирной таблице РПЛ столичный «Локомотив» расположился на 6 месте с 53 очками в активе.