"Интер" объявил об уходе Индзаги с поста главного тренера

Итальянский футбольный клуб "Интер" объявил об уходе главного тренера команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Индзаги 49 лет, он возглавлял "Интер" с 2021 года. Под его руководством команда трижды выиграла Суперкубок Италии (2021, 2022, 2023), дважды - кубок страны (2022, 2023), а также стала чемпионом Италии (2024) и дважды доходила до финала Лиги чемпионов (2023, 2025). До "Интера" специалист тренировал "Лацио", с которым выиграл Суперкубок (2017, 2019) и Кубок Италии (2019).

В минувшем сезоне "Интер" занял второе место в национальном чемпионате, на одно очко отстав от победителя турнира "Наполи". В полуфинале Кубка Италии клуб уступил "Милану" (1:1, 0:3). В Лиге чемпионов итальянская команда в финале проиграла "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:5.