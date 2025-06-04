Безбородов может стать генеральным директором «Факела»
Отстраненный от судейства до завершения сезона 2024/2025 арбитр Владислав Безбородов, как сообщает инсайдер Иван Карпов, рассматривает возможность окончательного ухода из спортивной юриспруденции, чтобы занять пост генерального директора воронежского футбольного клуба «Факел».
По имеющимся данным, Безбородов уже активно формирует свою управленческую команду для работы в структуре клуба.
Вскоре ожидается встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева с действующим генеральным директором «Факела» Романом Асхабадзе. Предполагается, что на этой встрече может быть объявлено о его отставке. Среди вероятных причин увольнения Асхабадзе упоминаются вылет команды из РПЛ и подозрения в финансовых махинациях, связанных с многомиллионными контрактами на поставку клубной формы.