Безбородов может стать генеральным директором «Факела»

Отстраненный от судейства до завершения сезона 2024/2025 арбитр Владислав Безбородов, как сообщает инсайдер Иван Карпов, рассматривает возможность окончательного ухода из спортивной юриспруденции, чтобы занять пост генерального директора воронежского футбольного клуба «Факел».

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По имеющимся данным, Безбородов уже активно формирует свою управленческую команду для работы в структуре клуба.

Вскоре ожидается встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева с действующим генеральным директором «Факела» Романом Асхабадзе. Предполагается, что на этой встрече может быть объявлено о его отставке. Среди вероятных причин увольнения Асхабадзе упоминаются вылет команды из РПЛ и подозрения в финансовых махинациях, связанных с многомиллионными контрактами на поставку клубной формы.