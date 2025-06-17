Роналду прислал Трампу джерси с автографом

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду направил президенту США Дональду Трампу джерси с личным автографом. Об этом сообщили в Белом доме в социальной сети Х.

© Вечерняя Москва

Подарок передал глава Евросовета Антониу Кошта.

— Президенту Дональду Дж.Трампу, выступающему за мир, — написал Роналду на джерси.

8 июня в Мюнхене прошел финал Лиги наций между Португалией и Испанией. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 2:2. В серии пенальти точнее была португальская сборная — 5:3. В португальской сборной отличились Роналду и левый защитник Нуну Мендеш, а у испанцев — центральный полузащитник Мартин Субименди и нападающий Микель Оярсабаль.

Недавно Трамп лестно отзывался о хоккеисте Александре Овечкине. Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме президент США отметил, что Овечкин является очень хорошим и крепким хоккеистом. Такая похвала связана с тем, что россиянин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.