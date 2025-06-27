Бывший футболист сборной Англии, совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм попал в больницу.

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Супруга футболиста Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях фото, на котором экс‑футболист лежит на больничной койке с гипсом, с подписью «Выздоравливай скорее». Издание The Mirror предполагает, что англичанин сломал руку.

Сама пара на данный момент не раскрывает подробности, почему Бекхэм попал в больницу.

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Бекхэму 50 лет, в середине июня он был удостоен титула рыцаря‑бакалавра. Бывший капитан сборной Англии получил награду за заслуги в спорте и благотворительности. В 2024 году король Великобритании Карл III назначил Бекхэма послом Королевского благотворительного фонда с обязанностями распространять информацию о проектах фонда.