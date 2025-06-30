«Урал» объявил об уходе тренера

Российский тренер Сергей Томаров покинул футбольный клуб "Урал".

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"Напомним, что Сергей Александрович вошёл в тренерский штаб нашей главной команды перед стартом прошлого сезона. В весенней части чемпионата он занимал должность главного тренера. В состав нового тренерского штаба нашей команды он не вошёл", - сообщает пресс-служба клуба.

По итогам сезона-2024/2025 футбольный клуб "Урал" занял четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги и сыграл с грозненским "Ахматом" в переходных матчах за право участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Грозненцы одержали победу с общим счетом 3:2.

По окончании сезона екатеринбургский "Урал" объявил об уходе Олега Шатова, который входил в тренерский штаб команды. Новым главным тренером "шмелей" стал Мирослав Ромащенко, который работал в клубе с прошлого сезона.