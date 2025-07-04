Защитник Дмитрий Прищепа продолжит карьеру в "Урале".

"Дмитрий Прищепа переходит в "Урал". Защитник подписал контракт с нашим клубом и уже провёл несколько тренировок. Он будет играть под 35-м номером", - сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Дмитрий Прищепа выступал за волгоградский "Ротор" - защитник провел за команду во всех турнирах 67 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Ранее Прищепа был игроком "Минска", "Велеса" и "Крыльев Советов", а также выступал за "Зенит-2". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего белоруса в 400 тысяч евро.