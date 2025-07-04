«Урал» одержал победу в первом контрольном матче на сборах

"Урал" крупно выиграл в товарищеской встрече у "Торпедо-Миасс" (4:0).

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Сегодня, 4 июля, "Урал" провел первый контрольный поединок в рамках летних сборов. Соперником команды Мирослава Ромащенко стало "Торпедо-Миасс", которое выступает во Второй лиге. Игра проходила на стадионе Академии ФК "Урал" и завершилась разгромной победой екатеринбуржцев со счетом 4:0.

Забитыми мячами отличились новичок "шмелей" полузащитник Роман Акбашев, хавбек Виталий Бондарев и нападающий Алексей Каштанов, оформивший дубль.