«Балтика» одержала победу над «Зенитом» в товарищеском матче

«Балтика» на чужом поле обыграл петербургский «Зенит» в рамках товарищеского матча. Встреча на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1.

Три факта:

1. Калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит» последний раз встречались в Суперфинале Кубка России сезона 2023-2024. Та игра завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1.

2. Единственный мяч в ворота «Балтики» забил капитан «Зенита» Дуглас Сантос. В минувшем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, отдал 4 результативные передачи. Голов Сантос не забивал.

3. Победу «Балтике» принес гол сальвадорского нападающего Брайана Хиля. Ранее калининградская команда пробилась в РПЛ. В первом туре команда встретится с московским «Динамо».

Товарищеский матч.

«Балтика» - «Зенит» - 2:1

Голы: Сантос, 9 (0:1); Петров, 52 (1:1); Хиль, 54 (2:1)