Экс-игрок «Спартака» покинул «Балтику»

«Балтика» объявила о расторжении контракта с вратарем Ильей Свиновым. Вторую половину сезона Первой лиги – 2024/25 голкипер провел в аренде в «Уфе».

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Свинов перешел в «Балтику» прошлым летом из «Спартака» за 160 тысяч евро. На его счету 5 матчей в составе балтийцев, один из которых – «на ноль».

В «Уфе» Свинов провел один матч (что примечательно, с «Балтикой») и пропустил шесть мячей.

Сейчас Transfermarkt оценивает Свинова в 275 тысяч евро.

В минувшем сезоне основным стражем ворот «Балтики» был Максим Бориско. Калининградцы пропустили меньше всех в Первой лиги – 18 мячей.

Новый сезон РПЛ «Балтика» встретит в Москве, где сыграет с «Динамо» в рамках первого тура. Балтийцы ни разу в истории не обыгрывали бело-голубых в официальных матчах.