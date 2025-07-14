Лука Модрич стал игроком «Милана»

Хорватский полузащитник Лука Модрич подписал контракт с «Миланом». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. 39-летний Модрич подписал контракт на год с возможностью продления ещё на сезон.

Последние 13 лет полузащитник отыграл в составе мадридского «Реала», где за 597 матчей забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с командой хорват выиграл 27 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане Модрич выиграл «Золотой мяч», а также награду футболиста года от УЕФА и ФИФА.

В составе сборной Хорватии Модрич отыграл 188 матчей, выходил с ней в финал чемпионата мира и становился бронзовым призёром турнира.