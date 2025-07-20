Семак – о победе над «Ростовом»: Плохо начали игру

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1) оценил игру команды в первом тайме.

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«Плохо начали игру. К сожалению, проигрывали много единоборств, допускали много технического брака. Игроки «Ростова» этим воспользовались и забили мяч после нашей ошибки. После пропущенного мяча играли уже гораздо лучше. Были эпизоды, когда мы могли забить раньше, но хорошо, что все-таки реализовали те моменты, которые у нас были. Тяжелая волевая победа, трудовая», – передает слова Семака корреспондент «Спорта День за Днем» Анна КОРОБКОВА.