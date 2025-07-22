"Уфа" объявила о переходе экс-хавбека "Черноморца"

Алан Хабалов продолжит карьеру в "Уфе". Полузащитник Алан Хабалов пополнил состав "Уфы", сообщает пресс-служба клуба.

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Хабалов – воспитанник владикавказской "Алании", в составе которой провел значительную часть своей карьеры. Также игрок выступал за смоленский "Днепр", тверскую "Волгу", "Химки", "Машук-КМВ" из Пятигорска и португальские "Фаренсе" и "Тирсенсе".

В минувшем сезоне хавбек защищал цвета новороссийского "Черноморца", который покинул в качестве свободного агента, сыграв в 12 матчах и оформив 1+1 по системе гол плюс пас.