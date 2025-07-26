Гол Дзюбы помог «Акрону» одержать самую крупную победу в РПЛ

«Акрон» одержал крупную победу над «Сочи» в матче второго тура МИР РПЛ.

Команда из Тольятти в субботу на выезде разгромила соперника со счетом 4:0. В составе «Акрона» в первом тайме голами отметились Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович, Максим Болдырев и Артем Дзюба.

Для 36‑летнего Дзюбы это 19‑й сезон в чемпионатах России с забитыми голами. По этому показателю он обогнал экс‑футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова и сравнялся бывшим игроком ЦСКА и «Зенита» Сергеем Семаком.

При этом во втором тайме Дзюба не забил пенальти, а под занавес встречи пробил головой в перекладину.

«Акрон» одержал самую крупную победу в истории клуба в РПЛ и набрал четыре очка со старта сезона. «Сочи» потерпел второе разгромное поражение подряд: в предыдущем матче команда уступила «Локомотиву» (0:3).

В следующем туре команда Заура Тедеева 3 августа на своем поле примет «Спартак», «Сочи» 4 августа на выезде сыграет против «Рубина».

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Чемпионат России. 2025-26. Тур 02

«Сочи» (Сочи) — «Акрон» (Тольятти) — 0:4 (0:4)

Голы: Пестряков, 5 (ВИДЕО). Джурасович, 11 (ВИДЕО). Болдырев, 13 (ВИДЕО). Дзюба, 44 (ВИДЕО).

Нереализованный пенальти: Дзюба, 57.