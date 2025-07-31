"Акрон" объявил о смене руководства клуба

Тольяттинский "Акрон" объявил о смене генерального директора клуба. Согласно информации в официальном телеграм-канале "Акрона", новым генеральным директора клуба назначен Константин Клюшев, который ранее занимал должность исполнительного директора. С августа 2021 года должность генерального директора "Акрона" занимал Алексей Власов.

© ФК "Акрон"

После двух туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги команда из Тольятти занимает второе место в турнирной таблице, набрав 4 очка. По итогам сезона-2024/25, "Акрон" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России.