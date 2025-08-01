Ковтун: у «Динамо» в этом сезоне многое стоит на кону

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром».

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‎«Краснодару» нужны очки для уверенности. После чемпионского сезона в игре у них что-то не срабатывает. «Краснодар» будет рвать и метать. «Динамо» тоже не надо терять очки. В этом сезоне на кону у «Динамо» стоит многое», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

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‎Данная встреча пройдет завтра, 2 августа, в Краснодаре на стадионе «Озон Арена». Начало — в 20:30 по московскому времени.

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‎После 2 туров чемпионата России-2025/26 москвичи располагаются на седьмой строчке, имея 4 очка. «Быки» идут девытями с 3 очками.

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‎Бело-голубые в первом туре сыграли вничью с «Балтикой» (1:1), а втором переиграли «Ростов» со счетом 1:0. Черно-зеленые начали чемпионат с победы над «Пари НН» (3:0), после команда Мурада Мусаева уступила «Локомотиву» (1:2).