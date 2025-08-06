Черчесов стал главным тренером «Ахмата»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил «Ахмат», сообщает пресс‑служба грозненского футбольного клуба.

© Матч ТВ

Как ранее сообщил «Матч ТВ» генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, соглашение с 61‑летним специалистом рассчитано на три года.

Во вторник «Ахмат» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Сторожуком и его штабом. Под его руководством в сезоне‑2025/26 команда потерпела четыре поражения в четырех матчах.

Черчесов с сентября 2011‑го по май 2013 года уже возглавлял грозненский клуб, который в то время носил название «Терек».

Тренер возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Черчесов также работал в «Спартаке», «Жемчужине», «Амкаре», «Динамо», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.

В следующем туре 9 августа команда из Грозного примет «Зенит» из Санкт‑Петербурга.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.