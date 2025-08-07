«Спартак» объявил об уходе португальского футболиста

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе португальского футболиста Рикарду Мангаша. Футболист продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

«Спартак» и «Спортинг» согласовали условия перехода игрока в лиссабонский клуб. Благодарим Рикарду за время в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере!" — написала пресс-служба красно-белых

Мангаш перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период левый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Трансферная стоимость футболиста, по данным специализированного портала Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.