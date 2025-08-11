"Факел" одержал 4-ю победу подряд, обыграв в гостях "КАМАЗ"

"КАМАЗ" проиграл дома "Факелу" в 4-м туре Первой лиги (1:2). Полузащитник гостей Равиль Нетфуллин отличился уже на восьмой минуте игры. Форвард Белайди Пуси на 63-й минуте удвоил преимущество воронежцев. Хозяева отыграли один мяч благодаря голу хавбека Сурхайхана Абдуллаева на 76-й минуте.

Таким образом воронежцы одержали 4-ю победу в четырех матчах чемпионата.

Первая лига

4 тур

Голы: Абдуллаев, 76 - Нетфуллин, 8, Пуси, 63.

"КАМАЗ": Анисимов, Маругин, Калистратов, Аюкин (Дерюгин, 66), Юдинцев, Хубаев, Защепкин (Абдуллаев, 72), Султонов, Апеков (Голыбин, 72), Караев (Солодухин, 66), Моторин.

"Факел": Фролкин, Гапонов, Юрганов (Магкеев, 46), Журавлёв, Ковалёв (Моцпан, 52), Альшин (Гиоргобиани, 77), Нетфуллин, Магомедов (Якимов, 46), Симонов, Пуси, Гонгадзе (Уридия, 68).

Предупреждения: Караев, 36, Юрганов, 44, Альшин, 64, Симонов, 88, Моцпан, 90+2, Фролкин, 90+3.