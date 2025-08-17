Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд, быстрее всех в истории забив 875 голов в карьере. Об этом сообщает Goal.

Футболист отличился в матче регулярного чемпионата MLS против Лос-Анджелес Гэлакси». Аргентинец достиг подобного результата быстрее всех в истории, сделав это за 1116 матчей. Также Месси стал самым молодым игроком, который достиг этого результата.

Ранее нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал Месси богом футбола. Он посчитал его работу с мячом невероятной.

В составе «Барселоны» Месси становился десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Всего в составе каталонцев он провел 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 мяча. Кроме того, Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».