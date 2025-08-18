Стало известно, кто будет руководить «Торпедо» в матче с «Уралом»

Исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» в матче с «Уралом» будет Павел Кирильчик, ранее входивший в тренерский штаб уволенного Олега Кононова, сообщил «Матч ТВ» пресс‑атташе московского клуба Дмитрий Ганичев.

© ФК «Торпедо»

Встреча пятого тура ПАРИ Первой лиги «Торпедо» — «Урал» состоится в понедельник и начнется в 19:30. На этой неделе московский клуб объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера.

— В матче с «Уралом» руководить командой со скамейки запасных будет Павел Васильевич Кирильчик, он входит в тренерский штаб «Торпедо» с января 2024 года. Тренер будет участвовать в предматчевых и послематчевых интервью, — сказал Ганичев «Матч ТВ».

«Торпедо» в четырех матчах набрало 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

Прямую трансляцию матча смотрите на канале «Матч ТВ» в 19:25, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.