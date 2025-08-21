«Сочи» объявил об уходе воспитанника «Челси» Ангбана
Полузащитник Викторьен Ангбан покинул «Сочи», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.
28‑летний ивуариец покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.
Ангбан вступал за «Сочи» с июля 2021 года. На счету футболиста 47 матчей за сочинцев во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал три результативные передачи. В сезоне‑2024/25 он играл за махачкалинское «Динамо» на правах аренды.
Ангбан — воспитанник лондонского «Челси», выступал за бельгийские «Сент‑Трюйден» и «Васланд‑Беверен», испанскую «Гранаду» и французский «Мец».
