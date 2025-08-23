«Спартак» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Пабло Солари на 58-й минуте открыл счет. Через 15 минут Кристофер Мартинс удвоил преимущество гостей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» сыграет c «Сочи». Встреча состоится 30 августа. Команды выйдут на поле в 18:30 по московскому времени. «Рубин» встретится с «Оренбургом» 30 августа. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав восемь очков. «Рубин» идет на четвертой строчке, имея в активе десять баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится с 11 июня по 18 июля в США, Мексике и Канаде.