«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва Дуглас Сантос открыл счет. На 72-й минуте Матео Кассьерра удвоил преимущество «Зенита».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает четвертое место, набрав 12 очков. «Пари НН» расположился на 15-й строчке, имея в активе три балла.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют в Калининграде с «Балтикой». Встреча состоится 14 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

«Пари НН» в восьмом туре РПЛ померится сила с «Оренбургом». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Матч состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.