Московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче Кубка России

Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Сочи" и "Динамо" Москва завершился победой гостей с разгромным счетом 4:0. Голы в составе бело-голубых забили Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и недавно восстановившийся от травмы Константин Тюкавин.

Московское "Динамо" занимает второе место в группе В Пути РПЛ Кубка России с 7 очками, "Сочи" занимает последнюю строчку с 2 баллами.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа В. 4 тур

Голы: Маухуб, 10, Скопинцев, 22, Маричаль, 36, Тюкавин, 50.

"Сочи": Ломаев, Заика, Литвинов, Магаль, Агбалака (Абердин, 63), Осипов, Сааведра, Коваленко (Кравцов, 83), Корнеев (Ежов, 63), Барт (Фёдоров, 74), Мухин (Васильев, 63).

"Динамо": Расулов, Кутицкий, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Глебов (Зайнутдинов, 83), Фомин (Окишор, 60), Миранчук (Александров, 74), Нгамалё, Маухуб (Сергеев, 83), Тюкавин (Макаров, 60).

Предупреждения: Агбалака, 17, Макаров, 66, Осипов, 77, Окишор, 79, Сааведра, 84.