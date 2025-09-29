«Факел» сменил тренера

Руководство воронежского «Факела» расторгло трудовое соглашение с главным тренером Игорем Шалимовым. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Решение принято по обоюдному согласию сторон. Спасибо за работу, Игорь Михайлович! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в тексте сообщения.

После 12 туров в Первой лиге «Факел» занимает третье место, имея в активе 24 очка и отставая от идущим на первой строчке костромского «Спартака» на три балла.

Шалимов в качестве тренера работал в «Краснодаре», «Алмате», «Химках» и «Урале». В составе сборных СССР, СНГ и России он провел 47 матчей, в которых забил пять мячей.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.