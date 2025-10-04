«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» обыграл с «Ливерпуль» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 2:1.

На 14-й минуте счет открыл футболист «Челси» Мойсес Кайседо. Коди Гакпо на 63-й минуте матча отличился за «Ливерпуль». Эстевао в компенсированное ко второму тайму время принес победу «Челси».

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» идет на втором месте, набрав 15 очков, «Челси» занимает шестую строчку, имея в активе 11 баллов. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал», набрав 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Тоттенхэм», набравший 14 очков.

В следующем туре чемпионате Англии «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 19 октября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

«Челси» 18 октября померится силами с «Форест». Матч начнется в 14.30 по московскому времени.

«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии.