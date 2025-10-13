Аршавин ответил на сравнение с Глушенковым

Бывший футболист "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто талантливее - он или нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков.

"Первое - ему еще надо доиграть свою карьеру, чтобы это понять. Второе - трудно сравнивать игроков из разных поколений. Третье - я все это сказал, чтобы не говорить, что я талантливее", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, ранее нападающий "Зенита" Максим Глушенков был назван лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам сентября.

В прошлом месяце Глушенков записал на свой счет 5 забитых мячей в трех матчах чемпионата России. Всего на счету форварда 8+4 по системе гол плюс пас в 12 играх текущего сезона в РПЛ и Кубке страны.