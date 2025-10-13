В семье капитана «Урала» произошла трагедия

У защитника и капитана екатеринбургского «Урала» Силвие Бегича умер отец, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

© ФК «Урал»

— Беда в семье Силвие Бегича — у нашего капитана умер отец. Игрок срочно отправляется на родину. Выражаем самые искренние соболезнования нашему футболисту. Держись, Бега! Весь клуб с тобой, — говорится в сообщении «Урала».

Бегичу 32 года, в текущем сезоне хорватский футболист забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 13 матчах.

«Урал» с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

Прямые трансляции матчей ПАРИ Первой лиги смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.