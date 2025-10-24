Футболист «Динамо» назвал сильнейших бразильских игроков «Зенита»

Полузащитник московского "Динамо" Бителло рассказал о самых сильных бразильских игроках "Зенита".

© ФК "Зенит"

"Мы понимаем, что у них очень хорошая команда, поэтому не нужно думать только о бразильцах. В "Зените" есть и хорошие российские игроки. Если же говорить о бразильцах, наверное, выделю Луиса Энрике. Он мощный, быстрый, опасный в атаке. В середине поля ещё есть Вендел, а также Мантуан, который очень хорошо атакует", - передаёт слова Бителло "Матч ТВ".

Напомним, что встреча между "Зенитом" и "Динамо" состоится в воскресенье, 26 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После 12 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 23 очка, а динамовцы занимают восьмое место с 16 баллами.

Также стало известно, что в четвертьфинале плей-офф Пути РПЛ Кубка России подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Сергея Семака. Матчи пройдут в ноябре.