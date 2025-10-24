В "Динамо" оценили форму Тюкавина

Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов прокомментировал игровые кондиции нападающего команды Константина Тюкавина.

"Раз Тюкавин забивает и отдаёт голевые, можно сказать, что он вернулся в прежнюю форму", - приводит слова Родионова Metaraitings.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провёл семь матчей во всех турнирах в составе бело-голубых и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что команда Валерия Карпина находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидируюего "Локомотива" на десять баллов.

Следующую игру "Динамо" сыграет на выезде против "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября.