В "Динамо" оценили форму Тюкавина
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов прокомментировал игровые кондиции нападающего команды Константина Тюкавина.
В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провёл семь матчей во всех турнирах в составе бело-голубых и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Напомним, что команда Валерия Карпина находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидируюего "Локомотива" на десять баллов.
Следующую игру "Динамо" сыграет на выезде против "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября.